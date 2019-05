Opbouwdag om de wederopbouw te vieren

Sinds een jaar of tien wordt 18 mei weer gevierd, vertelt Kees Vrijdag, een van de organisatoren van de Opbouwdag. De eerste opbouwdag was in 1947, in de tijd dat de eerste palen werden geslagen voor gebouwen als het Groot Handelsgebouw en Het Industriegebouw aan de Goudsesingel.

"Ieder jaar werd rond die 18e mei weer een paal geslagen, een lint geknipt, een vlag gehesen en een nieuw hoogste punt bereikt", vertelt Vrijdag op radio Rijnmond. "Bij veel gebouwen hangt ook een plakkaat waarop te zien is dat de eerste steen op een 18e mei geplaatst is."

De dag werd 'opbouwdag' genoemd, en niet 'wederopbouwdag', en daar was een duidelijke reden voor. "Mensen in de stad, met name de industriëlen, zeiden: als de stad dan toch plat en kaal ligt, laten we er dan maar meteen een hele nieuwe, mooie, moderne, Amerikaanse stad van maken", zegt Vrijdag.

Men wilde de stad niet terugbouwen naar het oude model: geen wederopbouw, maar opbouw.

Opbouwdag is terug!

Lange tijd werd opbouwdag niet meer gevierd, tot tien jaar geleden. "Het was de vastgoedcrisis, er zat geen pit meer in de stad", vertelt Vrijdag.

Inmiddels is de Markthal er, het gebouw De Rotterdam op de Kop van Zuid en het nieuwe station. "Dat is een breekpunt geweest, nu lopen er allemaal Japanners met vlaggetjes door de stad."

Het bouwcentrum Rotterdam op het Kruisplein bestaat morgen 70 jaar. Het zestienhoekige gebouwtje is morgen open ter ere van opbouwdag, iedereen kan een rondleiding krijgen. Ook is er een hardloopparcours uitgezet langs en door wederopbouwgebouwen.