Laura en Laurie keken altijd naar het Eurovisie met Duncan

De twee dames keken donderdagavond in De Waag in Hellevoetsluis naar hun vriend op tv. "We keken altijd mét hem, en nu zijn we hier voor Duncan. Heel bijzonder."

Hoe was dat, met Duncan Eurovisie kijken? "Als je Duncan een beetje kent weet je dat hij altijd een ongezouten mening heeft over iedereen, dus dat vonden we altijd wel leuk", vertellen de vriendinnen. "Hebben wij ook hoor!"

Het drietal keek het songfestival altijd thuis op de bank. "Mensen afkraken met z'n drietjes, lekker lachen en genieten."

Dat afkraken heeft hem niet tegengehouden nu zélf het podium op te klimmen. "Daar droomde hij van, toen al. Hij was groot fan dus dit is voor hem een droom die uitkomt."

Dat Duncan door ging, stond voor de dames van te voren al vast. Ze waren niet eens zenuwachtig. "Helemaal niet, we wisten dat dit ging gebeuren!"

Zaterdagavond kijken de vriendinnen natuurlijk weer. "Ik denk dat heel Hellevoetsluis op z'n kop staat!"