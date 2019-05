Politie zoekt bestuurder die vijf-jarig jongetje aanreed

Een nog onbekende bestuurder heeft donderdagavond een jongetje van vijf aangereden. Het ongeval gebeurde rond 18:00 uur op de Croesinckstraat in Rotterdam-Hillesluis. Het kind raakte gewond, maar is weer thuis.

De jongen werd aangereden toen hij de straat overstak. De vrouw stapte even uit de auto, maar reed vervolgens door. Omstanders belden de ambulance.