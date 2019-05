Fractievoorzitter DENK kort staande gehouden in Israël

Tunahan Kuzu is tijdens een werkbezoek aan de stad Jeruzalem staande gehouden door Israëlische soldaten. De fractievoorzitter van DENK was met een Palestijnse vlag op weg naar de Al Aqsa-moskee toen hij werd gestopt, laat de politieke partij uit Rotterdam weten. Na een uur kon hij weer gaan.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel heeft op het voorval gereageerd. "Hij is staande gehouden en zijn paspoort en telefoon zijn gedurende een uur ingenomen", aldus Kaag. Na een uur kreeg hij zijn spullen terug en hij kon hij weg. De vlag is wel ingenomen. Er is contact geweest tussen de Nederlandse ambassadeur en de fractieleider.

Ook Rotterdams raadslid Enes Yigit is met Kuzu in Jeruzalem, zo is op de video te zien. Donderdag was hij niet aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering. Hij was 'voor zijn werk in het buitenland', werd als verklaring gegeven.

"In Jeruzalem woonde Kuzu afgelopen woensdag de Nakba-dag bij en hij liet zich verder op de hoogte stellen van de situatie, door contact te leggen met sociaal-maatschappelijke organisaties, historici, NGO’s en het bedrijfsleven", stelt de politieke partij verder in een reactie.

Tim Versnel, Rotterdams raadslid voor de VVD, uit op Twitter zijn kritiek op Kuzu's actie:



PvdA-raadslid Dennis Tak is het helemaal eens met Versnel: