Jarige kerk Emmaüsganger symbool voor hoop, vrede en verzoening

'Ik heb een kaars gekocht', zegt de bezoeker die net het kerkgebouw van de Emmaüsgangers in Rotterdam verlaat. 'Mijn kleinkinderen doen examen vandaag en het wordt spannend. Wie weet helpt het.' Al vijftig jaar staat het markante parochiegebouw voor vrede en verzoening en hoop. Ook in examentijd.

De Rooms-Katholieke Parochie De Emmaüsgangers is jarig en dat wordt gevierd. Met een speciale dienst met de mooiste bloemen. Die worden verzorgd door mevrouw Blom die al sinds jaar en dag lid is. 'Ik kom hier al meer dan veertig jaar.'

Verzoening

De kerk van de Emmaüsgangers kent veel verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en heeft ook een gedenkplaat voor de gevallenen tijdens het bombardement van Rotterdam.

Opvallend genoeg hebben ook Duitse slachtoffers een plek ter herdenking in de kerk. 'Onze kerk staat voor verzoening, en is na de oorlog ook gebouwd met Duitse giften.'

De kerk in het Rotterdamse IJsselmonde is vrijwel alle dagen open voor een moment van stilte. Ook is er de wekelijkse koffie-ochtend. Mevrouw Blom: 'Die stamt nog uit de tijd dat de markt hier donderdag voor de deur was. Die is er nu niet meer, maar de ochtend is gebleven.'

Klein hart

Willem Froger is inmiddels tachtig, maar nog steeds actief als priester op Zuid. 'De mensen kunnen direct zijn, maar hebben een klein hart. Recht erop af, direct iets zeggen, maar tegelijkertijd weet je dat je het ook snel weer goed kunt maken. Ik heb het altijd een mooi gebied gevonden.'

Terwijl de vaste koffiedrinkers in de kerk hun mok nog eens vol schenken, arriveert de volgende ploeg al weer: de klaverjasclub. Het maakt maar weer eens duidelijk dat ze in het jarige parochiegebouw van vele markten thuis zijn.