Hoop voor bewoners Noordereiland die afhankelijk zijn van bus

Bewoners van het Noordereiland balen van het openbaar vervoer in hun wijk

Bewoners van het Noordereiland in Rotterdam balen van het beperkte openbaar vervoer in hun wijk. Zo rijdt de bus op zondagen helemaal niet meer. "Je bent op zondag een beetje geïsoleerd hier", vertelt een oudere dame.

De gemeenteraad heeft donderdagavond een motie van Leefbaar Rotterdam, DENK, 50Plus en de PvdA over de kwestie aangenomen.

In de motie wordt gepleit voor behoud van buslijn 47 of voor een kleinschalig, alternatieve vervoersoptie voor de eilandbewoners. Nu dit voorstel is aangenomen gaat de gemeente een oplossing bedenken voor het probleem.

"Het is toch van de gekke dat midden in de stad, mensen aan hun huis gekluisterd zitten omdat er geen openbaar vervoer is", zegt raadslid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam .

De dienstregeling van het Noordereiland is in december 2018 ingeperkt. Zo rijdt de bus ’s avonds nog maar tot 19.00 uur en op zondagen helemaal niet. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft dit besloten vanwege de te lage bezetting van de buslijn.

Een brug te ver

Op zondagen moeten de bewoners naar de bushalte van de Koninginnebrug lopen. Voor sommige bewoners is dat bijna een kilometer lopen.

"Wij gingen vroeger altijd op zondag naar kerk met de bus", zegt een oudere bewoner. "Of 's avonds een keer naar het theater. En dat missen wij nu omdat het openbaar vervoer zo slecht is."

In de motie wordt ook aandacht besteedt aan het gebrek aan openbaar vervoer in IJsselmonde en het wegvallen van bus 174 in Hillegersberg-Schiebroek.