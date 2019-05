'Waarom veel meer gemeentelijke steun voor Boijmans dan voor een nieuw Feyenoordstadion?'

Over een nieuw stadion voor Feyenoord wordt al meer dan tien jaar gedebatteerd. Veel plannen passeerden de revue. In 2017 ging de gemeenteraad voorlopig akkoord met de laatste variant: Feyenoord City.

Nieuwe stek

Een veelomvattend project met een nieuwe bestemming voor de Kuip, herontwikkeling van het gebied eromheen en een nieuw voetbalstadion. Daar steekt Rotterdam 40 miljoen euro aan aandelen in.

Daarnaast koopt de gemeente voor 60 miljoen euro de grond, die in erfpacht wordt gegeven, en gaat 35 miljoen euro naar verbetering van de infrastructuur. Overigens bleek afgelopen week dat over deze stadionplannen de twijfel in de gemeenteraad ook weer groeit.

Er is veel kritiek op de nieuwste businesscase. De komende maanden wordt er verder gerekend, zodat medio volgend jaar het definitieve besluit kan worden genomen.

Boijmans Van Beuningen

Voor de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen trekt de gemeenteraad veel meer geld uit dan voor het nieuwe stadion. In december stemde de Raad voor een opknapbeurt van 223,5 miljoen euro: 168,5 miljoen voor rekening van de gemeente en 55 miljoen op te brengen door 'derden', zoals goede doeleninstanties en het Rijk.

Een opknapbeurt voor het museum is hoognodig omdat de brandveiligheid niet op orde is en het gebouw vol asbest zit. Maar alleen die tekortkomingen aanpakken vindt het gemeentebestuur niet genoeg.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: "Dan zou je geen gebouw hebben waarin je meer tentoonstellingen kunt houden. Dan zou je niet meer toeristen en bezoekers kunnen faciliteren, dus dan houd je hetzelfde." Daarom is gekozen voor de 55 miljoen euro duurdere variant. Daarmee zou het aantal bezoekers per jaar kunnen stijgen van 300.000 nu naar zo'n 500.000 na de verbouwing.

Welke renovatie het wordt, de basisvariant of de luxe-uitvoering, wordt begin volgend jaar besloten, als bekend is of er inderdaad 55 miljoen wordt gevonden bij 'derden'. De kans daarop lijkt deze week kleiner geworden nu de filantropische stichting Droom en Daad een aanbod van naar verluidt 50 miljoen zou hebben ingetrokken, uit onvrede over het gebrek aan inspraak.

De Zoekmachine

Los van die 55 miljoen, feit is dat de gemeente 168,5 miljoen euro steekt in Boijmans. De vragensteller in het programma De Zoekmachine wil weten waarom er járen over een stadion wordt gesteggeld, terwijl het museum 'zomaar' een peperdure verbouwing krijgt. Het formele antwoord is: omdat Boijmans Van Beuningen een gemeentelijk museum is, met een kunstcollectie van wereldklasse waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam: "Dus bij Boijmans geldt: publiek geld gaat naar publiek bezit en voor Feyenoord City geldt: publiek geld voor een privaat initiatief. Dat is een groot verschil."

