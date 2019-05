Vijf dingen die je nog niet wist over Duncan Laurence

Hieronder vijf dingen die je nog niet wist over de zanger uit Hellevoetsluis.

Te vroeg geboren en een motorische stoornis

Duncan werd in Spijkenisse geboren en groeide op in Hellevoetsluis. Zijn leven had een moeizaam begin, hij werd te vroeg geboren en had vanaf zijn geboorte een motorische stoornis aan zijn rechterhand en –been. Op school werd de jonge Duncan - met een bril, een beugel en een buikje - gepest.

De betekenis van zijn artiestennaam en tattoo



Duncan Laurence is de artiestennaam van Duncan de Moor. Laurence komt van de tweede naam van zijn moeder: Lourentia, die hij eer wilde bewijzen. Daarnaast betekent Laurence De Gelauwerde. Als pientere middelbare scholier vertaalde hij veel Griekse mythologie en één van de goden die hem aansprak was Apollo, De Gelauwerde.

Dat mythologie de jonge zanger aanspreekt, blijkt ook uit zijn tattoo. Op zijn rechterarm staat een afbeelding van Chepri, een Egytische zonnegod. Chepri zou de zon opbrengen en deze weer naar beneden brengen. 's Nachts verslaat de god volgens de oude Egyptenaren demonen in de onderwereld.

Halvefinalist The Voice of Holland

De zanger werd bekend bij een groter publiek toen hij in 2014 meedeed aan het vijfde seizoen van The voice of Holland. Met zijn coach Ilse de Lange behaalde hij de halve finale. Het is met dank aan De Lange dat Duncan nu op het Songfestival staat. De twee hielden contact na het talentenprogramma en het was De Lange die Duncan aanspoorde om het liedje Arcade in te sturen naar de Nederlandse commissie van het Eurovisie Songfestival.

Arcade is het levensverhaal van een dierbare

Arcade betekent kermis. Duncan studeerde in Tilburg, een stad die bekent staat om de kermis. Het woordje ‘arcade’ komt slechts één keer in het liedje voor, in de regel A small town boy in a big arcade. Arcade vertelt een intiem liefdesverhaal, geïnspireerd op een dierbare van Duncan. Zij is altijd verliefd gebleven op de man die haar had verlaten en is op 40-jarige leeftijd gestorven. Haar dood had grote impact op de zanger.

Naar Tel Aviv met een vriendin

Carlota Lopez van de Logt (25) is met Duncan mee naar Tel Aviv, waar het Eurovisie Songfestival dit jaar plaatsvindt. De twee leerden elkaar kennen op de Rockacademie in Tilburg. De van oorsprong Spaanse gitarist begeleidt Duncan regelmatig op gitaar en herinnert zich dat ze het lied Arcade voor het eerst eind 2016 met hem speelde.