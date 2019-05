Inval in woning Rotterdam-West na gijzeling

De politie heeft vrijdagmiddag een inval gedaan in de Bellevoysstraat in Rotterdam-West vanwege een gijzeling. Het slachtoffer, een 21-jarige vrouw uit Rotterdam, stuurde haar moeder een bericht met het verhaal dat ze tegen haar wil werd vastgehouden.

De moeder van de vrouw belde de politie. Meerdere politie-eenheden gingen op de melding af en er is een korpsonderhandelaar ingezet. De 22-jarige Rotterdammer die in het huis aanwezig was is uiteindelijk gearresteerd.

De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en gaat aangifte doen. Mogelijk was de gijzelaar de ex van het slachtoffer. Hij zou een bekende zijn van de politie.