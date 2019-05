Gevangenisstraffen geëist tegen verdachten van mensenhandel

Het Openbaar Ministerie heeft straffen van één tot vijf jaar geëist tegen negen van de tien verdachten in een zaak over mensenhandel. De verdachten zijn in januari en februari 2018 in Nederland en Roemenië aangehouden, nadat de Rotterdamse politie de groep in de gaten had gehouden. Voor de tiende verdachte is vrijspraak gevraagd.