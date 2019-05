Het varkentje is gewassen

Rotterdammers beginnen in 2020 samen een herenboerderij aan de noordrand van Rotterdam. Lees hierna waarover het nog meer gaat op 18 mei tussen 08.00 en 09.00 in Chris Natuurlijk.

Herenboeren Rotterdam gaat met tweehonderd families een boer in dienst nemen om groente, fruit, eieren en vlees te produceren voor eigen consumptie en met respect voor natuur en milieu. De eerste herenboerderij van Zuid-Holland komt aan de noordrand van Rotterdam op een terrein van Natuurmonumenten.

Lucas van Zuijlen is één van de initiatiefnemers. In Chris Natuurlijk vertelt hij over deze nieuwe manier van boeren.





Nieuwe avonturen van een kraaienfamilie in de Hoeksche Waard

Arie Pieters heeft een schat aan informatie verzameld over het leven van zwarte kraaien. In het zesde boek over de kraaienfamilie uit 's-Gravendeel, gaat het over het leefgebied van "Koning" Connor, de machtige nakomeling van het kraaienpaar langs de oever van de rivier de Dordtse Kil. Door toedoen van de mens is het stukje groen ingrijpend veranderd. In Chris Natuurlijk schetst Arie Pieters hoe daardoor de waterral en andere bijzondere vogels uit het gebied zijn verdwenen.

Bijenstal voor bij-vriendelijk Schiedam

Het is Lentefeest op zondag 26 mei in het Prinses Beatrixpark in Schiedam. De schapen worden geschoren en in de heemtuin is de feestelijke opening van de bijenstal. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding van de Schiedamse Stadsimkers en de Vrienden van het Beatrixpark.





Wilde bloemen in Rotterdam

Wilde bloemen zijn onmisbaar, ook in Rotterdam. De tentoonstelling Wilde Bloemen van Natuurmonumenten en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam laat zien hoe belangrijk wilde bloemen zijn. Van directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch en van Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten hoort Chris Natuurlijk hoe er in de stad en op het Rotterdamse platteland weer meer wilde bloemen kunnen gaan groeien.

Luister zaterdag 18 mei van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond