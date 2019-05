Stedelijk Museum Schiedam sluit deel Rothko expositie na dreigement

De tentoontelling van de Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko in het Stedelijk Museum Schiedam is deels gesloten. Donderdag is via Facebook een bericht geplaatst waarbij een man dreigde het werk van Rothko, 'Grijs, Oranje op Kastanjebruin, No 8', te willen beschadigen. De politie heeft de man inmiddels getraceerd en onderzoekt wat er aan de hand is en hoe serieus de bedreiging is. Waarom de man specifiek dit kunstwerk wilde beschadigen is niet duidelijk.

"Vanwege onvoorziene omstandigheden is het werk van Rothko 'Grijs, Oranje op Kastanjebruin, No 8' helaas voor onbekende tijd niet te bezichtigen.", zo is te lezen op de website van het museum.

Het bewuste schilderij is eigendom van museum Boijmans Van Beuningen en hangt vanwege de verbouwing van Boijmans in Schiedam. Het is onderdeel van de expositie 'Rothko & ik' in het Stedelijk en duurt nog tot begin januari 2020. De opening was half maart.

In het stedelijk kunnen bezoekers in een kamer alleen zijn met het doek, op voorwaarde dat er geen telefoon mee de ruimte in gaat.

Mark Rothko (1903 - 1970) was een van de eerste abstracte kunstenaars die met grote kleurvakken werkte.

Later vandaag hoort het museum in Schiedam of het de Museumprijs van de BankGiro Loterij heeft gewonnen. Er zijn nog twee musea in de race die kort na 17 uur een ontknoping krijgt. De winnaar krijgt een ton.