Studenten Albeda College krijgen training over Europese Verkiezingen

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Het zijn de verkiezingen waarvoor traditioneel weinig mensen naar de stembus gaan. Zo was het opkomst percentage in Rotterdam vorig 29 procent. Ook jongeren laten het afweten. Een debatklas van het Albelda College probeert daar verandering in te brengen.

Tijdens het de training krijgen leerlingen te horen waar Europa over gaat en hoe de verkiezingen werken. "Het is taaie kost", vertelt de docent voorafgaand aan de les. "Maar door deze training te organiseren, hoop ik de Europa ook relevant te maken voor de studenten."

"Ik mag dit jaar voor het eerst stemmen", vertelt een student. "Het is nu dus veel belangrijk dan voorheen dat ik weet waar het over gaat." Een andere student vult haar aan. "Ik denk dat de organisatie van de verkiezingen veel meer moet doen via social media. Op die manier kan je veel meer jongeren bereiken."

Poll