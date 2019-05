Giovanni van Bronckhorst: 'Kampioenschap Feyenoord was incident'

Giovanni van Bronckhorst nam afgelopen woensdag in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (1-4) definitief afscheid als trainer van Feyenoord. Enkele dagen eerder, thuis tegen ADO Den Haag, werd hij uitgebreid bedankt voor vier jaar als eindverantwoordelijke. Hoogtepunt was natuurlijk de landstitel in 2017, het inmiddels afgelopen seizoen was het minst succesvol.

De toon voor dat matige seizoen werd gezet in de voorronde van de Europa League, tegen AS Trencin. "Het gemis van Europees voetbal hebben wij heel het jaar gevoeld. Dat is voor mij wel één van de dingen, in de laatste vier jaar, waar ik echt van baal. Ik had de fans en de club Europees voetbal willen geven."

Het chagrijn in de selectie voelde ook Van Bronckhorst. "Dat heeft wel energie gekost. Ik moet zeggen dat dat niet meer was dan in andere jaren. Ook in het kampioensjaar hadden wij intern in de kleedkamer wat problemen, die hebben wij moeten oplossen. Maar als het moeizaam gaat, gaan spelers vaker klagen. Dat wordt versterkt."

Getwijfeld

Van Bronckhorst heeft zelf ook wel getwijfeld dit seizoen. "Denk met name na Willem II thuis (2-3 verlies, red.). De manier waarop wij die wedstrijd verloren, ik heb daar veel last van gehad. En getwijfeld aan mezelf, of ik het nog kon keren. Maar het was mij veel waard om de club te verlaten aan het eind van het seizoen. Daar heb ik veel energie in gestopt. De spelers ook."

Hoogtepunt voor Van Bronckhorst bij Feyenoord was uiteraard de landstitel, in 2017. "Dat was twee dagen gewoon feest. Dat gevoel vergeet je niet snel", aldus de vertrekkend trainer. "Ik denk daar nog wel vaak aan terug. Om dat gevoel terug te krijgen."

Het kampioenschap was volgens Van Bronckhorst een incident. "Eigenlijk zijn het alleen maar incidenten geweest, dat Feyenoord kampioen werd. In de jaren negentig (1993, red.) werd het ook niet verwacht, in 1999 ook niet. En onze titel ook niet. Wij hebben dat jaar echt gepiekt. Dat was uitzonderlijk."

Toekomst

Vraag is of Van Bronckhorst na de zomer aan een nieuw avontuur begint. "Dat hangt ervan af. Ik sta er nuchter in. Vier jaar Feyenoord heeft veel energie gekost. Mocht ik iets kunnen doen, en het is mooi en ik krijg er energie van, zal ik het doen. Maar ik wil niet dat het ten koste gaat van mijn familie."

Hierboven het hele afscheidsinterview van verslaggever Sinclair Bischop met Giovanni van Bronckhorst.