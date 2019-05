Maastunnel weekeinde dicht

Van vrijdag 17 mei 22.00 tot en met maandag 20 mei 06.00 is de Maastunnel in beide richtingen gesloten.

Er wordt nieuw asfalt aangebracht in de Maastunnel. Ook 's nachts wordt er doorgewerkt, wat overlast kan veroorzaken voor de omgeving. Met de asfaltering worden de constructiewerkzaamheden afgerond. Na dit weekend worden alle nieuwe systemen getest, waardoor geluiden en lichten op onverwachte momenten uit de tunnel kunnen komen.

Automobilisten die dit weekend naar het Noorden willen, worden aangeraden van de andere oeververbindingen gebruik te maken. Auto's die uit het Oosten komen kunnen via de Van Brienenoordbrug of de Willemsbrug reizen. Vanuit het Westen is de Beneluxtunnel of de Erasmusbrug de beste optie.