Op Karakter - Ed Roggeveen: 'De Alpe D'HuZes is de wereld op z'n best'

Ed Roggeveen is fiets- en autohandelaar. Maar hij verkoopt niet alleen fietsen - hij geeft de trappers er ook van langs als hij zes keer de Alpe op en af beukt.

Voor Ed is de Alpe d'HuZes het laten zien van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met zijn gezonde lichaam wil hij anderen helpen die ziek zijn. Een wrang voorbeeld is Ed's goede vriend Remco, die hem in 2018 nog kwam opzoeken op de Alpe. Afgelopen december overleed hij aan kanker.

De wereld op z'n best

"De Alpe D'HuZes is de wereld op z'n best. Gewoon perfect. Hoe het moet zijn," zei hij in 2018, op 1295 meter hoogte.

In de documentaireserie Op Karakter volgt RTV Rijnmond vijf sportievelingen uit de regio die trainen om de Alpe d’Huez te beklimmen. De hoofdpersonen maken deel uit van de groep Rotterdam Fund Racers, die begin juni afreizen naar Frankrijk om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

In de zesde aflevering bereikt de serie haar hoogtepunt met en sfeerverslag uit Frankrijk, waar documentairemaker Arjan Smilde zelf ook zesmaal de berg hoopt te beklimmen.