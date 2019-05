Stedelijk Museum Schiedam wint Museumprijs 2019

Een vakjury had het Stedelijk Museum vorige maand al genomineerd, samen met het Museum Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het Stedelijk Museum Schiedam kreeg na de nominatie de meeste stemmen van het publiek, en wint daarmee de prijs.

"Er waait een frisse wind door dit museum", zei de vakjury toen het museum genomineerd werd. "Opvallend is dat dit museum vaak op een warme manier contact legt met de gemeenschap. Met originele initiatieven, zoals de mogelijkheid om tijdens vakantie planten achter te laten, roept het museum een glimlach op bij bezoekers."

Directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, Deirdre Carasso is heel blij met de prijs: “Het is een droom, je durft het niet te hopen, ik had me voorbereid dat we niet zouden winnen. We waren de underdog, de campagne om de prijs wordt door zoveel mensen gedragen, daar ben ik trots op.”

De museumdirecteur heeft ook al een bestemming van de geldprijs in gedachten. “We hebben een mooi museum maar het plein vóór het museum, dat kan mooier worden, daar willen het graag aan besteden.”

In deze twaalfde editie van de BankGiro Loterij Museumprijs werden 75.000 stemmen uitgebracht. Het winnende museum kreeg 39% van de stemmen. Museum Rotterdam en het van Abbemuseum eindigden vrijwel gelijk met respectievelijk 30 en 31 procent van de stemmen.

Directeur van Museum Rotterdam Paul van de Laar reageert op het nieuws: "Het is ongelofelijk jammer dat we de prijs niet hebben gewonnen. Het is echter al een buitengewone eer om genomineerd te worden voor een prestigieuze prijs. Het Stadsmakerslab is zo’n goed idee. En dankzij de extra publiciteit voor ons museum zijn we ervan overtuigd dat we partijen vinden die ons helpen deze droom alsnog te realiseren!"

Vorig jaar won het Maritiem Museum Rotterdam de prijs.