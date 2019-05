Pierre van Hooijdonk in FC Rijnmond: 'Van Persie hoort in top-drie beste spelers'

Van Hooijdonk over Berghuis: 'Hij speelt zich wel in basis Ajax en PSV'

Pierre van Hooijdonk vindt dat Robin van Persie in de top-drie van beste Nederlandse voetballers ooit hoort. Dat zei de oud-spits van Feyenoord in voetbaltalkshow FC Rijnmond. Van Hooijdonk schoof in het programma aan naast presentator Peter van Drunen en chef sport Ruud van Os.

Van Hooijdonk vindt de terugkeer van Van Persie ook geslaagd. "Dat baseer ik op de bekerwinst. Met daarin een geweldige en belangrijke goal tegen AZ. Daarnaast hebben we een aantal mooie voetbalmomenten van hem gezien in de keren dat hij meespeelde. Met als hoogtepunt zijn bijdrage aan de 6-2 overwinning tegen Ajax."

UEFA Cup-winnaar Van Hooijdonk schaart Van Persie in de top-drie aller tijden. "Hij is topscorer aller tijden bij het Nederlands Elftal. Dat zegt al genoeg. Top-drie; ja, dat vind ik wel."

