Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 17 mei

In deze aflevering gaat presentatrice Suzanne Mulder langs bij Honey Highway, een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid zodat bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen.

Bewoners van het Noordereiland in Rotterdam zijn niet te spreken over de verbinding van het openbaar vervoer op het eiland. Sinds december is de dienstregeling ingeperkt, waardoor de bus op zondag helemaal niet meer rijdt. En goed nieuws voor het Stedelijk Museum Schiedam: ze hebben de Museumprijs 2019 gewonnen!