Feyenoord legt jeugdspelers Belarbi, 't Zand en Ben-David dos Santos vast

't Zand en Ben-David dos Santos gaan spelen in Feyenoord Onder de 17 jaar. Het ligt voor de hand dat Belarbi bij Feyenoord O19 actief zal zijn.

Technisch directeur Martin van Geel was blij met het vastleggen van de jeugdspelers. "Shiloh en Giuliany zijn twee talentvolle, aanvallende spelers van wie we blij zijn dat we ze beiden voor lange periode aan onze club hebben weten te binden."

Ook voor Belarbi had Van Geel lovende woorden over. "Abdel is een echte spits in een drie-aanvallers systeem. We geloven dat hij, ondanks dat hij nog jong is, al de kwaliteiten bezit om volgend seizoen permanent aan te sluiten bij Onder 19."