Honey Highway beschermt bijen met ingezaaide bermen

Door een gebrek aan voedsel hebben bijen, vlinders en andere insecten het moeilijk om te overleven in Nederland. Het initiatief Honey Highway brengt daar verandering in, door op steeds meer plekken langs Nederlandse wegen wilde bloemen en kruiden te zaaien.

Zo is de A4 tussen Delft en Schiedam al omgetoverd tot een zes kilometer lange zee van bloemen en kruiden. Ook in Hoek van Holland, op de Maasvlakte, in Brielle en Hellevoetsluis is gezaaid. Op die manier hoopt de stichting genoeg voedsel te creëren voor de beestjes, zodat ze kunnen overwinteren in Nederland.

Koningin

Binnen de bijenvolken wordt één keer per jaar een nieuwe koningin geboren. "Die koningin neemt haar intrede in het volk, waarbij de oude koningin met ongeveer de helft van het volk de kast verlaat", vertelt Thor Hoedemaekers van Honey Highway. Die insecten kiezen in een straal van vijf kilometer rondom hun oude plek, een boom of tak om een nieuwe zwerm te vormen.

Daar kan het dan echter wel ontbreken aan voedsel. Om deze bijen zich toch verder te laten ontwikkelen, gaat Honey Highway op zoek naar de dieren en verplaatst ze na verloop van tijd naar een plek waar voldoende te eten is. Dat proces wordt 'scheppen' genoemd.

"Als wij ontdekt hebben waar ze zijn, halen we ze met een mand en een veer strookje voor strookje bijen van hun plek. Zodra de koningin in de mand valt, volgt de rest", zegt Hoedemaekers. "We dekken de mand vervolgens af met een doek en bewaren deze minimaal twee dagen op de plek waar we de bijen hebben gevonden, zodat ze kunnen acclimatiseren. Daarna kiezen we een nieuwe locatie voor ze."

Honey Highway heeft vrijdagochtend nog een zwerm geschept. Een nieuwe plek heeft de stichting al op het oog voor die groep. "We hebben bij de Maasvlakte een nieuw stuk ingezaaid met lokale ondernemers. We zijn aan het kijken of dit een mooi volk daarvoor is."

Maaibeleid

Naast het zaaien van bloemen en kruiden, praat Honey Highway ook met gemeenten over hun maaibeleid. "Vaak wordt er niet gekeken wat voor bloemen ergens groeien, maar wij proberen ervoor te zorgen dat alles zo lang mogelijk blijft staan", zegt Hoedemaekers. Zo heeft de stichting onder meer afspraken met de gemeente Hellevoetsluis.

Het aantal bezaaide gebieden wordt steeds verder uitgebreid. "Je zou zeggen dat we op een gegeven moment de regio wel hebben gehad, maar we woekeren steeds meer uit. We doen nu ook veel zaken met Rijkswaterstaat en ProRail", zegt Hoedemaekers.

Volgens hem kent het initiatief van Honey Highway alleen maar pluspunten. "Het is mooier voor het oog, maar we helpen ook het bijenvolk op deze manier aan genoeg voedsel", legt hij uit. "En zij helpen ons uiteindelijk, met het bestuiven van onze gewassen."