Doven en slechthorenden volgen Songfestival met tolk: 'Ik werd er echt door geraakt'

Deze groep tolken is bijeengebracht door Rijnmonders Mirjam Stolk en Rosanna Demkes-Wareman. Zij bezorgen de dove of slechthorende kijker een bijzondere beleving die ze nooit eerder hebben kunnen ervaren. Ze kunnen het ritme van de muziek én de sfeer van een liedje voor het eerst echt goed meekrijgen.

Rosanna's moeder Nita, die doof is, vond het erg bijzonder om het Songfestival op deze manier mee te maken. "Het was zo leuk om te zien. Normaal gesproken heb je een klein postzegeltje onderin beeld. Nu was het zo groot en kwam het zo goed binnen", legt Nita uit.

"Het gevoel, de mimiek: ik werd er echt door geraakt. Ik genoot er intens van. Het was helemaal te gek. Ik ben zo trots op mijn dochter."