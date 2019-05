Rotterdam krijgt meeste subsidiegeld uit Brussel

Rotterdam krijgt relatief het meeste aan subsidies uit Brussel. In de afgelopen vijf jaar ging het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro, omgerekend 4-honderd-90 euro per inwoner. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en ERAC.

Geld gaat bijvoorbeeld naar onderwijs en innovatieve bedrijven. Ook gaat een kwart van het geld naar gemeenten en provincies, bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen.

Relatief het minste geld uit Brussel gaat in onze regio naar Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam. In Ambacht was het 20 euro per inwoner, in Hardinxveld 15.