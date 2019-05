Dierenvoedselbank Rijnmond al vijf jaar onmisbaar

De klanten staan al opgesteld in een lange rij als de deur opengaat. Het is vrijdag het tweewekelijkse uitgiftemoment. Blije gezichten bij de baasjes die stuk voor stuk niet makkelijk hebben. Bij Dierenvoedselbank Rijnmond wordt je niet zomaar klant. Dat is alleen voor mensen die écht van een minimum moeten leven.

De Dierenvoedselbank werd vijf jaar geleden opgericht door Ferry van der Kaaij en heeft nu zo'n 300 klanten. 'We zijn helaas nog steeds nodig. We zijn streng en geven voeding voor maximaal vier dieren. Wie al ondersteuning krijgt, mag er geen dieren bijnemen. Een dier kan ziek worden en dat kost handenvol geld.'

Dan gaat de deur open en stromen de klanten binnen. De tafel ligt vol tassen vol blikken en dozen. 'Ieder pakket is op maat samengesteld. Het voedsel is afkomstig van bevriende dierenartsen, de stichting Dierenlot, dierenklinieken en dierenwinkels.'

Soms zijn hartverscheurende verhalen te horen. Zoals de hond die zijn kruisbanden scheurde. Opereren kwam op ruim 1500 euro. Het advies van de bewindvoerder was duidelijk: een spuitje is maar honderd euro. Dierenvoedselbank Rijnmond regelde uiteindelijk een oplossing.

Van der Kaaij: 'mensen in armoede hebben vaak geen geld om te reizen, op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Met een hond moet je er wel uit.'