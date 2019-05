Robin van Persie: 'Een prachtig schot op de lat vond ik mooier dan een intikkertje'

De jeugdtrainers van Van Persie gaven aan dat de spits liever een mooier misser maakte, dan een lelijk doelpunt. "Ook toen ik prof was, vond ik een prachtig schot op de lat veel mooier dan een intikkertje. Dat is ook een proces geweest om te beseffen dat het belangrijkste is om gewoon die bal erin te krijgen.

Dat is veranderd in Engeland. Op een training probeerde ik vier keer Lehmann te chippen. Nou ja, dat is sowieso levensgevaarlijk als je dat probeert.

Toen kwam Wenger naar me toe en zei hij: 'Je hebt het nu vier keer geprobeerd, hoeveel heb je er gescoord?' Ik zei: 'Ja, één. Zag je hoe mooi?' Maar hij zei: 'Als je die andere drie anders had ingevuld, had je er misschien wel twee of drie gemaakt. Dat is toch beter?.' Toen dacht ik: ja daar zit eigenlijk wel wat in", zegt Van Persie tegen RTV Rijnmond.

Bekijk hierboven heel het interview van Frank Stout met Robin van Persie terug.