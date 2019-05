Henk Fraser over play-offs met Sparta: 'Wij moeten, zij willen'

Sparta maakt zich op voor de play-offs om promotie naar de eredivisie. De ploeg van Henk Fraser neemt het zondag in de halve finale op tegen TOP Oss. De Rotterdammers werken met een fitte selectie toe naar het duel; alleen Roy Kortsmit is niet fit. Verder zijn er wel een aantal twijfelgevallen.

Sparta speelde eerder dit seizoen in Oss met 0-0 gelijk en verloor het thuis met 1-4 van TOP Oss. "Bij de thuiswedstrijd misten we een behoorlijk groot aantal spelers". zegt Henk Fraser tegenover RTV Rijnmond.

"Maar de druk ligt wel degelijk bij ons; wij moeten en zij willen heel graag. Dat is een wezenlijk verschil. Dat is wel de druk die we moeten handelen. Met de ploeg die we nu hebben, kunnen we nu niet meer het excuus hebben dat we wat spelers misten."

Ibiza werpt vruchten af

Sparta ging naar Ibiza om zich optimaal voorbereiden op het tweeluik met Oss. "Het ging erom om even met elkaar te zijn. Dan moet je wel met elkaar communiceren en ergens naar toeleven.

We hebben een goede trainingsweek gehad. Dus wat dat betreft heeft het zijn vruchten afgeworpen. Hopelijk geeft dat ook een duidelijk beeld bij de wedstrijden waar het om gaat", zegt Fraser.

