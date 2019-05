Duncan Laurence kan geschiedenis schrijven op Eurovisie Songfestival

Het is de dag van de waarheid voor Hellevoeter Duncan Laurence. Zaterdagavond staat hij in de finale van het Eurovisie Songfestival, waar hij als twaalfde zijn nummer Arcade zal laten horen.

Hij heeft de kans om historie te schrijven. De laatste keer dat Nederland het Songfestival won, was in 1975. Teach-In stond toen in de finale met het nummer Dinge-dong.



De kans dat Duncan er ook daadwerkelijk met de winst vandoor gaat, is behoorlijk groot. De bookmakers schatten zijn kansen goed in: met 47 procent wordt hij als grootste kanshebber voor de winst gezien.



De basis voor de mogelijke winst is al gelegd. Vrijdagavond hebben de vakjury's bij de tweede doorloop hun punten al verdeeld. Zaterdagavond kunnen de televoters nog stemmen tijdens de finale op tv. Om 21:00 uur begint het Songfestival, pas na middernacht wordt de uitslag verwacht.

Songfestival volgen

In de hele regio is de finale te bekijken. Muziekcafé Barbiertje in Hellevoetsluis staat sowieso al dagen in het teken van het Songfestival. Duncan trad daar vroeger vaak op. Bioscoop Pathé houdt speciale voorstellingen voor het Songfestival.