De A27 richting Gorinchem is ter hoogte van knooppunt Everdingen - Noordeloos afgesloten geweest vanwege een ongeluk.

Een aanhanger was op de snelweg een lading stenen verloren, meldt de ANWB. Daardoor was de rijbaan tussen Lexmond en Noordeloos dicht. Verkeer werd via de vluchtstrook weggeleid.

De vertraging is afgenomen.