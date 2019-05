Honderden Rotterdammers laten boer groente en fruit voor zich kweken

Om het project te kunnen starten zijn tweehonderd families nodig. Herenboeren Rotterdam gaat dan met hen een boer in dienst nemen om voedsel te produceren voor eigen consumptie, met respect voor natuur en milieu.

De families betalen ieder een inkoopbedrag en daarna een wekelijkse bijdrage. Daarvoor mogen ze twee keer per week een pakketje ophalen op de boerderij. De eerste herenboerderij van Zuid-Holland komt aan de noordrand van Rotterdam op een terrein van Natuurmonumenten.

'Het gaat hard'

Woensdag ondertekent Herenboeren Rotterdam het contract met Natuurmonumenten en wordt bekend gemaakt waar aan de noordrand de boerderij precies komt. "Het gaat hard met de aanmeldingen", vertelt een van de kartrekkers van het Rotterdamse project, Lucas van Zuijlen. "We zitten nu op honderd families en dat worden er steeds meer."

Het idee komt oorspronkelijk uit Brabant en heeft een milieuvriendelijke inslag. "Er is op deze manier minder plastic en een kortere keten", aldus Van Zuijlen. "Van het land komt het voedsel rechtstreeks naar je bordje. Je zou bij wijze van spreken een webcam op je krop sla kunnen richten, om die te zien groeien en dan op te eten."

Vieze handen

De kroppen sla zijn alleen nog niet gezaaid. In januari start het project namelijk, en volgend jaar maart/april wordt er gezaaid. "Dan duurt het nog wel even voor we al die families kunnen voeden", vertelt Van Zuijlen. "De appelbomen moeten bijvoorbeeld eerst nog even groeien."

De bedoeling is dat tweehonderd families samen één boer in dienst nemen. Daarbij hebben de families geen verplichtingen. "Geen vieze handen", lacht Van Zuijlen. Alleen die boer mist momenteel nog. Op de site van Herenboeren is een vacature te vinden voor een boer die niet alleen verstand heeft van tuinbouw, maar ook van veeteelt, want de herenboerderij wordt een gemengd bedrijf met akkerbouw, fruit én varkens, kippen en koeien.