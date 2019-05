Politiek010: Europa, wat heeft Rotterdam daaraan?

Donderdag is het zo ver, dan mogen we stemmen voor het Europees Parlement. Een verkiezing waar doorgaans de minste mensen warm voor lopen; vijf jaar geleden in Rotterdam stemde ruim 28 procent van de kiesgerechtigden.

Deze week in Politiek010 blikken we vooruit naar die verkiezingen, aan de hand van een aantal thema's die terugkomen in het Groot Rotterdams Europadebat dat TV Rijnmond zondag uitzendt.

Zo spreken we met Martyna die als arbeidsmigrant vanuit Polen naar Bleijswijk kwam om te werken bij een bloemenkweker, vertelt bewoner Cees van Breugel over het groene dak op zijn huis dat met EU-subsidie is aangelegd en stellen leerlingen van het Albeda College kritische vragen over de Europese Unie.

Ook blikken we met raadsleden Lies Roest (GroenLinks), Vincent Karremans (VVD) en Ruud van der Velden (PvdD) vooruit op het debat van zondag als zij in debat gaan met Europarlementariërs.