Crossen door de Alblasserwaard in tientallen trucks

De tocht van 65 kilometer begint in de ochtend in Alblasserdam en eindigt in de loop van de middag weer op die plek. Het doel is de honderd verstandelijke beperkten "een geweldige dag te bezorgen", aldus de organisatie.



Bij de 17e editie rijden ruim 85 historische en moderne trucks mee. Aan het einde van de rit wordt een cheque uitgereikt aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting De Cirkel.

'Ik word gek'

Maar niet iedereen is blij met de optocht.