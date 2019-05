De Rijnmond Leesclub: Fair Play

Het boek gaat over de liefde tussen twee vrijzinnige vrouwen op leeftijd. De een is schrijfster, de ander kunstenares, allebei wonen ze in hun eigen appartement in hetzelfde gebouw in Helsinki. Overdag werken ze in hun eigen huis, ’s avonds kijken ze samen oude Franse films met whiskey en sigaren tussen hen in, en de zomers brengen ze door in hun huisje op een piepklein onbewoond eiland voor de Finse kust. Of ze maken verre reizen. De Fins-Zweedse schrijfster Tove Jansson baseerde het boek op haar eigen ervaringen als schrijfster die een langdurige relatie had met een Finse kunstenares. Ze schreef dit boek op 75-jarige leeftijd. Het zijn 17 korte hoofdstukken die lezen als 17 korte verhalen. Wat de leesclub er van vindt? Luister hierboven maar mee!

Volgende maand wordt het boek De Halfbroer van Nicolien Mizee beoordeeld.