Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis wint derby eenvoudig

Excelsior Maassluis was de beter ploeg, alleen was het even wachter op de goals. Vlak voor de pauze werd het 0-1 via Daan Blij. In de tweede helft liepen de bezoekers uit door treffers van Vincent van den Berg en tweemaal Milan van Ewijk.

Ook Jong Sparta kwam in actie in de voorlaatste speelronde en zij boekte een knappe 1-2 zege op Spakenburg. Elayis Tavsan was belangrijk met twee goals. De winnende 1-2 viel in de blessuretijd.

Derde divisie

In de derde divisie hebben ASWH en SteDoCo in de voorlaatste speelronde een uitzege geboekt. ASWH won in Harderwijk met 0-4 bij VVOG en SteDoCo was met 1-3 te sterk voor het hoger geklasseerde Jong FC Groningen.

Ismail Yildirim zette de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met een boogbal op een 0-1 voorsprong voor de pauze. Lester Pires verdubbelde de marge na de rust en in de absolute slotfase scoorden ook David Almeida en Jesper van den Bosch nog.

Joran Schröder zorgde er met twee goal voor dat zijn SteDoCo met een 0-2 voorsprong de rust in ging in Groningen. Na de aansluitingstreffer kort voor rust gooide Etiën Mariana duel op slot.

Noordwijk kroonde zich zaterdagmiddag tot kampioen van de derde divisie.

Hoofdklasse A

In de voorlaatste speelronde van de zaterdag hoofdklasse A wonnen liefst vijf van de zes regioploegen. De grootste zege was voor Spijkenisse dat met 5-1 te sterk was voor sv DFS. Alleen Zwaluwen verloor op eigen veld met 1-3 van Ter Leede. Dat duel werd bij diezelfde stand in de tweede helft tijdelijk gestaakt omdat het onvriendelijk werd op het veld. Twee spelers van de club uit Vlaardingen kregen een rode kaart.

Uitslagen hoofdklasse A zaterdag

's-Gravenzande - Capelle 0-3

AVV Swift - sc Feyenoord 2-3

XerxesDZB - Nootdorp 2-0

Zwaluwen - Ter Leede 1-3

FC Rijnvogels - Smitshoek 1-3

Spijkenisse - sv DFS 5-1