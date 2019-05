Boëtius sluit Bundesliga-seizoen af met twee belangrijke treffers

Jean-Paul Boëtius, die begin dit seizoen Feyenoord inruilde voor het Duitse FSV Mainz, heeft zijn eerste seizoen in de Bundesliga fraai afgesloten. De buitenspeler scoorde twee keer in de slotfase tegen Hoffenheim waardoor een 1-2 achterstand werd omgebogen.

In minuut 83 zette Boëtius zijn ploeg op 2-2 door de bal hoog in de verre hoek te krullen. In de blessuretijd schoof hij de bal van ongeveer dezelfde afstand laag binnen waarop hij zich uit dolle vreugde ontdeed van zijn shirt. Dieper in de blessuretijd werd het ook nog 4-2.

Boëtius sluit het seizoen af met 30 gespeelde duels, 4 goals en 8 assists.