Kind (9) bekneld in wielkast van bestelwagen in Schiedam

Een 9-jarig meisje is zaterdagavond gewond geraakt doordat ze op de Trelleborg in Schiedam bekneld kwam in de wielkast van een kleine bestelwagen. Ze moest worden bevrijd door een team toegesnelde hulpdiensten en is naar het Vlietland ziekenhuis gebracht.

Brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen naar het ongeval in de Schiedamse woonwijk. De precieze toestand van het meisje is nog onduidelijk, maar de verwondingen zijn niet ernstig. Ze heeft ongeveer een half uur bekneld in de wielkast van de bezorgauto gezeten.

Het meisje hielp de bezorger bij het uitladen van boodschappen. Toen de bezorger daarna weg wilde rijden, kon hij niet zien dat het meisje nog dichtbij de bestelwagen stond.

Fan van Picnic

Picnic, het bedrijf waar de bezorger boodschappen voor bezorgde, zegt geschokt te zijn door het ongeluk in Schiedam. "We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ze is juist een grote fan van Picnic en wilde helpen. En dan gebeurt er zoiets, echt heel erg”, zegt medeoprichter en directeur van Picnic Michiel Muller in een reactie. Hij woont zelf in Rotterdam en kwam meteen naar de plek van het ongeval toe.

De bezorger was erg aangeslagen en omstanders hebben hem proberen te kalmeren toen het meisje nog bekneld zat. Zijn ouders zijn hem komen ophalen. Picnic is in contact met de ouders van het meisje.