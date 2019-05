Mohamed Rayhi: 'Ik kan weer volle bak gaan'

''Ik had wat last van de knie, maar dat was niet heel ernstig. Wel zodanig dat ik echt niet kon spelen,'' zegt Rayhi voor de camera van RTV Rijnmond. Volgens hem maakt het niets uit de Sparta in de competitie twee keer niet won van tegenstander TOP Oss. ''Alles gaat nu om resultaat en daar moet alles voor wijken. Mooi voetbal telt niet.''

Voor Rayhi valt de nacompetitie in de Ramadan, maar niet eten en drinken op wedstrijddagen zal geen grote impact hebben op zijn prestaties. ''Ik heb er niet veel moeite mee want ik doe het al van kleins af aan. Natuurlijk kun je het gaan voelen, maar mijn prestaties zullen er niet minder op worden.''

In de video is het volledige interview met Rayhi te bekijken.