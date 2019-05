Verdachte kofferbakmoord Oostvoorne aangehouden

In Brielle is zaterdagmiddag de verdachte van de Oostvoornse kofferbakmoord, Leon van M., opnieuw aangehouden. Hij was op dat moment op bezoek bij zijn vriendin.

Volgens ooggetuigen was er een aardige politiemacht op de been voor de arrestatie. Leon van M.(42) wordt door justitie gezien als de hoofdverdachte van de moord op Caroline van Toledo in 2005. Hij was al een tijd op vrije voeten en draagt een enkelband.

Volgens zijn advocaat, Pieter Hoogendam, is hij gearresteerd voor een urine- en bloedcontrole. "Ik heb dit niet eerder meegemaakt. Het is voor mij ook een raadsel. Hij lijkt wel of ze op jacht zijn op hem. Of ze een gedwongen dopingcontrole willen uitvoeren zoals bij wielrennen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

De Rotterdamse politie zegt dat het een aanhouding is "in verband met een lopend onderzoek" en kan verder geen mededelingen doen.

Leon van M. was onder voorwaarden vrij. Een van die voorwaarden is dat hij regelmatig zijn urine laat controleren op drugsgebruik. Verder heeft hij 's avonds en 's nachts huisarrest. De rechter in Rotterdam besloot afgelopen week om de tijden dat hij naar buiten mag te verruimen.

Ook werd bekend dat naast Van M. zijn broer Erik-Jan en een vriend medeverdachten zijn geworden in de moordzaak. Het proces in Rotterdam wordt waarschijnlijk in september gehouden.