Hellevoetsluis zingt luidkeels mee met Duncan in zijn 'stamcafé'

Eurovisie Songfestival kijken in Duncans 'stamcafé' in Hellevoetsluis

Het moment van de waarheid voor de 25-jarige Duncan Laurence, die zaterdagavond Nederland vertegenwoordigde in de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Duncan is met zijn nummer Arcade de favoriet volgens de bookmakers, ook kenners geven hem 45 procent kans op de winst. Ruim tweehonderd Hellevoeters zijn samengekomen in Muziekcafé Barbiertje, de plek waar Duncan veel heeft opgetreden.

In het café keken een paar honderd enthousiaste bezoekers in drie zalen via grote tv-schermen naar Duncans optreden. Er werd luidkeels meegezongen.



"Het is een ontzettend leuke, sympathieke jongen", zei de bedrijfsleider Wendy van het muziekcafé voor het feest losbarstte. Ze heeft Duncan meermaals zien optreden in Barbiertje. "Het is echt een lieverd, en tot op heden geen sterallures."Ook op andere plekken in Hellevoetsluis speelt men handig in op Duncans deelname, zoals in deze snackbar.

En in het Verenigd Koninkrijk vragen ze zich na Duncans optreden af of Nederland nog steeds de favoriet is.



De uitslag van de finale wordt waarschijnlijk pas rond 01:00 uur 's nachts bekend.