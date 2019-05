Marko met zijn Nachtwacht-tatoeage naar Rijksmuseum

Eindelijk stond Marko Bak uit Nieuw-Lekkerland oog in oog met het schilderij De Nachtwacht. De 51-jarige vrachtwagenchauffeur heeft een speciale band met dit schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam, want hij laat De Nachtwacht op zijn rug tatoeëren.

Bak ging samen met Richard van Meerkerk, die al een aantal sessies bezig is geweest met het zetten van de tatoeage, naar De Nachtwacht. Beide heren waren nog nooit naar Het Rijksmuseum geweest. "Ik ben niet zo'n museum-mens", geeft Bak toe.

De tatoeage van De Nachtwacht is een uit de hand gelopen grap. Van Meerkerk schilderde het kunstwerk al, waarna Bak aan Van Meerkerk vroeg 'als hij tijd over had' De Nachtwacht op zijn rug te laten tatoeëren.

Het Rijksmuseum kreeg lucht van dit verhaal en nodigde Bak en Van Meerkerk uit voor een speciale rondleiding. De heren werden begeleid door kunsthistoricus en museumgids Bregtje Viergever, die de rondleiding eindigde bij hét kunstwerk.

"Het is best wel bijzonder", geeft Bak toe. "Nu kan ik hem goed zien. We kregen tijdens de rondleiding een aantal details te horen. Die details wisten we niet en moeten nu ook bij de tatoeage."

Er is dus nog werk aan de winkel voor Van Meerkerk. "Het zijn allemaal kleine dingen, maar die zijn niet te tatoeëren", zegt hij. Overigens lijkt de tatoeage op de rug van Bak niet helemaal op het schilderij: verschillende gezichten van het schilderij zijn vervangen voor die van de familie en vrienden van Bak.

"Ik denk dat de tatoeage nu voor driekwart klaar is", vermoedt Bak. Nog twee à drie sessies van maar liefst zeven uur en Bak heeft zijn 'eigen' Nachtwacht.