Degradatiezorgen voor Excelsior na nederlaag bij RKC (2-1)

Excelsior heeft de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie en degradatie verloren van RKC. De ploeg van Ricardo Moniz verloor in Waalwijk met 2-1. Namens de Kralingers scoorde Jeffry Fortes. Oud-Spartaan Mario Bilate en Juriën Gaari scoorden voor RKC.

RKC was eigenlijk de gehele wedstrijd de bovenliggende partij in Waalwijk. De ploeg van Fred Grim had het betere van het spel en werd gevaarlijker dan de Kralingers. De grootste kans in de eerste helft was dan ook voor de thuisploeg. Oud-Spartaan Stijn Spierings schoot van zo'n tien meter over het doel van Alessandro Damen.

Wel kansen, geen goals

Namens Excelsior kon Jeffry Fortes van afstand ook nog een speldenprikje uitdelen. Maar veel gevaarlijker werd Excelsior daarna niet. Sterker nog; RKC kreeg een aantal mogelijkheden op rij. Drie keer kwam RKC gevaarlijk bij het doel van Damen, maar dat leverde voor rust geen goal op. Daardoor gingen de ploegen met een 0-0 stand rusten.

Na rust kreeg Excelsior de eerste mogelijkheid. Mounir El Hamdaoui draaide goed weg en haalde uit, maar zijn inzet vloog naast. Een paar minuten later kon oud-Spartaan Mario Bilate RKC op voorsprong zetten. De sterke spits kwam vrij voor de doelman te staan en bleef koel: 1-0.

Goal Fortes

Excelsior werd daarna iets sterker. En dat leverde in de 71e minuut ook een doelpunt op. Jeffy Fortes dacht niet na en haalde goed uit: 1-1. Maar dat resultaat kon Excelsior niet vasthouden. Juriën Gaari kon, nadat de bal in het strafschopgebied bleef hangen, uithalen en de bal hard tegen de touwen schieten: 2-1. En daar bleef het bij in het Mandemakers Stadion.

Scoreverloop RKC-Excelsior

52' 1-0 Mario Bilate

71' 1-1 Jeffry Fortes

81' 2-1 Juriën Gaari

