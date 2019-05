Ruim duizend Rozenburgers protesteren tegen bouw distributiecentrum op Landtong

Zo'n 1200 Rozenburgers protesteerden zaterdagmiddag vanaf 14:00 uur op de Landtong in Rozenburg tegen de komst van een distributiecentrum. De goederenopslag komt volgens de plannen in een gebied waar veel wordt gerecreëerd.

Nadat Rozenburgers tijdens een bewonersbijeenkomst hoorden over de plannen die het Havenbedrijf heeft op de Landtong, zetten ze een protestactie op touw: Leve de Landtong.

De actievoerders willen dat de vergunning voor de bouw wordt ingetrokken. Ook willen ze een nieuw bestemmingsplan voor de Rozenburgse landtong, zodat de natuur behouden kan worden.

Niet verwacht

De hoeveelheid demonstranten verbaasde ook Matthijs Lievaart, een van de leiders van het protest. "Ik had het wel gehoopt, maar niet verwacht. Vijfhonderd vind ik al heel wat, mensen demonstreren niet meer zo snel tegenwoordig", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Als kind deed Matthijs niks anders dan op de Landtong struinen door de natuur, vertelt hij. "De Landtong heeft mij gevormd. Ruige natuur is zo belangrijk voor opgroeiende kinderen, de Landtong vervult die rol in Rozenburg."

Tijdens de demonstratie spraken verschillende inwoners de massa toe. Rien Vreugdenhil sprak over het maatschappelijke belang van de Landtong. Els 't Hooft hield een betoog over de levenskwaliteit van Rozenburgers, steeds meer omringd door industrie, en over de impact op de natuur.

'Make it happen'

Matthijs zelf nam ook het woord. Hij benadrukte de oneerlijkheid van het plan in zijn ogen. "Door de aanleg van de 2e Maasvlakte moest heel wat hectare natuurcompensatie worden gerealiseerd. De Landtong was een van de plekken waar dat werd gerealiseerd, dat is vastgelegd in 2001. In 2010 is stilletjes het bestemmingsplan gewijzigd."

Hij eindigde zijn pleidooi met een oproep aan de gemeente: "Rotterdam, je kunt er wat aan doen, Make It Happen!"

In 2018 liet Aboutaleb al weten dat er weinig aan de plannen te doen is, maar dat wel kan worden gekeken naar de invulling.

"Onzin", reageert Matthijs. "De gemeente is eigendom van het gebied. Het is puur een kwestie van willen." Donderdag is een motie aangenomen tegen het distributiecentrum door de Rotterdamse raad.

Hoopvol

Ondanks de stijve poot tot nu toe van het college, is de protestleider hoopvol. "Om dit statement kunnen gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf niet heen. Het hele dorp loopt uit. Kies je voor 1200 burgers of kies je voor één bedrijf?"

De protestbeweging heeft de afgelopen tijd Rozenburgers verenigd. Langs de weg staan inmiddels meer dan tachtig protestborden. Eén ervan is geplaatst door de gebiedscommissie, eensgezind namens alle leden van alle partijen.

Het Havenbedrijf zei vorig jaar dat het gebouw zó zal moeten worden ontworpen dat het goed in de omgeving past en zoveel mogelijk uit het zicht blijft van de recreanten. De dieren die nu in het gebied leven, hebben volgens het Havenbedrijf niets te vrezen.