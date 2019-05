Duncan Laurence wint Songfestival: 'Dit is voor groots dromen'

De 25-jarige zanger uit Hellevoetsluis kreeg voor zijn nummer Arcade 231 punten van de vakjury's. Hij stond daarmee op een derde plek, vlak achter koploper Noord-Macedonië en Zweden.

Bij de publieksstemmen pakt Duncan de Moor, zoals hij echt heet, nog eens 261 punten. Met een totaal van 492 punten werd hij de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar.

"Bij het stemmen dacht ik nog, 'oh jongens, waar gaat dit heen'", vertelt Laurence na afloop op het podium van de Tel Aviv Expo, in gesprek met Cornald Maas en Jan Smit. "Maar ik dacht: 'weet je wat, het gaat om de muziek'."

'Dit is voor groots dromen. Dit is voor muziek op de eerste plaats. Altijd!' Duncan Laurence na zijn zege

Dit benadrukte Duncan ook al met zijn eerste reactie na de overwinning. "Dit is voor groots dromen. Dit is voor muziek op de eerste plaats. Altijd!" Duncan roept iedereen dan ook op om gewoon pen op te pakken, of een gitaar of keyboard. "En schrijf! Het kan echt, je ziet het."

Duncan heeft zijn inspiratie voor Arcade gehaald uit het overleden van een dierbare. Hij dacht ook aan haar: "Ik voelde me daardoor vrijer. Dit is het moment. Hier draait het om. Ze was er."

Het is de eerste keer in 44 jaar dat Nederland het Songfestival wint. De laatste keer dat ons land won, was met Ding-a-dong van Teach-In. Duncan Laurence is, na vier zangeressen, ook de eerste Nederlandse zanger die wint.

Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland

Als winnaar, moet Nederland in 2020 het Songfestival organiseren. Onder meer Rotterdam Ahoy is in de race om dit te mogen doen.