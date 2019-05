Vrouw zwaargewond na steekpartij Rotterdam-Zuid

Bij een steekpartij aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid is zaterdag- op zondagnacht een vrouw zwaargewond geraakt.

De vrouw is meerdere keren gestoken. Er is een traumahelikopter aan te pas gekomen. Nadat het slachtoffer is gestabiliseerd, is ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is onbekend.

De politie heeft een verdachte aangehouden en een beautysalon gezegeld. Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar.