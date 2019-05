Duncan Laurence krijgt huldiging in Hellevoetsluis

Burgemeester Hellevoetsluis: 'We gaan kijken hoe we hem warm kunnen verwelkomen'

Eurovisie Songfestival kijken in Duncans 'stamcafé' in Hellevoetsluis

Het is nog niet bekend wanneer deze huldiging moet plaatsvinden. "We willen heel graag weten wanneer Duncan richting Hellevoetsluis komt en we gaan kijken hoe we hem heel warm kunnen verwelkomen", aldus de burgemeester.

De zanger uit Hellevoetsluis heeft zaterdag op zondagnacht het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het is de eerste keer in 44 jaar dat Nederland het festival wint.

In één klap wereldberoemd



Na de overwinning stond Hellevoetsluis op zijn kop. In Muziekcafé Barbiertje, de plek waar Duncan veel heeft opgetreden, keken een paar honderd bezoekers enthousiast naar Duncans optreden. Er werd luidkeels meegezongen.

"Het is hem zo ongelooflijk gegund", zo reageert Dominique een vriendin van Duncan op de overwinning. "Hij is nu in één klap wereldberoemd. Het is bizar."