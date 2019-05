De Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis is zondagavond het decor van het Groot Rotterdams Europadebat 2019. Tijdens het debat gaan kandidaat Europarlementariërs en Rotterdamse raadsleden in discussie.

Onder leiding van presentatoren Suzanne Mulder, Ewoud Kieviet en Jan-Roelof Visscher gaan de politici in debat over vier verschillende onderwerpen. Onder meer arbeidsmigratie, het nut van Europese subsidies, het klimaat en jongeren komen aan bod. Alle onderwerpen hebben betrekking op de stad Rotterdam.

Debat en muziek

Bij elk onderwerp gaan de Europese kandidaten eerst met elkaar in discussie. Daarna wordt de aanwezige Rotterdamse raadsleden gevraagd om hun mening. De thema’s van het debat worden ingeleid door Luka, de band van singer-songwriter Lisa Lukaszczk, opgeleid op het conservatorium in Rotterdam.

In de Burgerzaal zijn negen kandidaten voor het Europees parlement aanwezig. Het gaat om Agnes Jongerius (PvdA), Raoul Boucke (D66), Arnout Hoekstra (SP), Ayhan Tonca (Denk), Anja Hazenkamp (Partij voor de Dieren), Toine Manders (50Plus), Chantal Hakbijl (CDA), Caroline Nagtegaal (VVD) en Tineke Strik (GroenLinks). In de meeste gevallen zijn de Europese kandidaten lijsttrekker van hun partij of ze hebben een bijzondere band met onze regio.

Raadsleden

Ook de fractievoorzitters van een groot aantal partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad doen mee aan het debat. De fracties van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam en Europa laten het debat aan zich voorbij gaan vanwege de zondagsrust. Ook Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam heeft zich afgemeld, omdat hij vindt dat een lokale partij geen rol heeft bij een debat over Europa. Op het laatste moment haakt ook Olaf Stuger van de PVV af.

De live-uitzending van het Groot Rotterdams Europadebat 2019 start om 17.15 uur. Volgende week dinsdag zal Rijnmond een compilatie van het debat uitzenden op tv. De uitzending begint om 17.15 uur en wordt elk uur herhaald. Uiteraard is het debat ook terug te zien via de website en app van Rijnmond.