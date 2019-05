Pareltjes Harroui leveren Sparta riante uitgangspositie op (0-2)

Abdou Harroui werd toegezongen in de kleedkamer: 'De jongens waren aan het dollen'

Sparta heeft de eerste stap gezet richting promotie naar de eredivisie. De ploeg van Henk Fraser won met 2-0 bij TOP Oss. Abdou Harroui maakte twee prachtige goals in de tweede helft.

De eerste helft had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Beide ploegen speelden de bal rond en namen geen risico. Het was wachten op de eerste fout van de tegenstander om vervolgens toe te slaan.

Dat gebeurde in de eerste helft niet. Op een paar mogelijkheden na, waren er geen échte kansen te noteren. Daarom was de logische ruststand: 0-0.

Harroui breekt ban



In de tweede helft kroop Sparta wat meer uit zijn schulp. Al snel leverde dat ook een doelpunt op voor de Kasteelclub. Harroui schoot uit de draai in de kruising, nadat hij de bal rechts van het doel had ontvangen: 0-1.

Gesterkt door de eerste treffer pakte Sparta het daarna nog beter op. Het werd een aantal keer gevaarlijk, maar kon tot drie minuten voor tijd niet tot scoren komen.

Fabelachtige stift



De Rotterdammers bewaarden het mooiste voor het laatst. Abdou Harroui maakte drie minuten voor tijd een werkelijk prachtig doelpunt. Hij stifte de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied prachtig over TOP Oss-doelman Ronald Koeman junior heen: 0-2.

Door de twee uitgoals die Sparta scoorde, heeft het een goede uitgangspositie voor het tweede duel in de play-offs tegen TOP Oss. Dat duel wordt op woensdag 22 mei op het Kasteel gespeeld.