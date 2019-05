Kat Duncan: 'Please carry me, carry me home'

Een paar weken geleden werd bij het volkstuinencomplex vlakbij Rotterdam Ahoy een zwerfkat gevonden die volgens medewerker Carla van der Marel erg op zanger Duncan Laurence leek.

"Sinds Duncan bij ons in de opvang zit, valt iedereen in katzwijm voor deze zingende kater", vertelt ze. "Please carry me, carry me, carry me home… Ohohohooo".

Het baasje van kat Duncan kon niet gevonden worden, maar Carla hoopt dat Duncan alsnog douze points in het hart van een kattenliefhebber verovert.

Ilse en Anouk