Ahoydirecteur hoopt op komst Songfestival: 'Er is geen betere plek'

'Er is geen betere plek dan Ahoy'

"We staan hier op de vloer van onze arena. Dit is de grote zaal waar zo’n 15.000 mensen in kunnen. Achter ons is plek voor het immens grote podium. En hier kunnen de fans staan met de landenvlaggen”, ziet Jansen al voor zich.

Terwijl ze een rondleiding door de evenementenhal geeft, wijst Jansen links of rechts iets aan. Ahoy is volgens haar dé locatie om het Songfestival in 2020 te organiseren.

“Verschillende Nederlandse steden hebben interesse, maar er is eigenlijk geen betere plek”, meent ze.

Jansen houdt nog wel een slag om de arm, omdat de gemeente Rotterdam moet meewerken aan het bidbook. Natuurlijk heeft Ahoy ook haar eigen agenda. “We kijken momenteel naar onze kalender, de grote zaal moet zes weken beschikbaar zijn.”

Motie

Ook VVD-kamerlid Antoinette Laan hoopt dat het songfestival naar Ahoy komt. Vier jaar geleden, toen ze nog gemeenteraadslid in Rotterdam was, diende ze al een motie in waarin stond dat Rotterdam zich -bij winst voor toenmalig Songfestivaldeelnemer Douwe Bob- hard moest maken voor de organisatie van het Europese evenement.

“Ik denk dat alle Rotterdammers willen dat het hier gehouden wordt. We zijn een internationale en dynamisch stad. En Tel Aviv is ook de tweede stad van Israël. Zeker nu een regiogenoot gewonnen heeft, hebben we gaan andere keus dan Ahoy,” zegt Laan.