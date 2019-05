Victoria viert titel na titel: 'Succes van hele club'

In het hockey promoveren de heren van de overgangsklasse naar de promotieklasse, de dames gaan zelfs naar het hoogste niveau in Nederland: de hoofdklasse.

Op zondag won dames 1 met 3-1 van HIC, na een 1-0 achterstand bij rust. Het deed coach Lennard Poillot genoegen: "We spelen nu eigenlijk nergens meer voor omdat we al kampioen waren, dan is het heel mooi dat de meiden met zoveel plezier spelen en het publiek nog wat willen laten zien."

Succes hele club

Voorzitter Olaf Reimers en aanvoerster Daphne Voormolen van dames 1 zijn het erover eens: "De kampioenschappen zijn het succes van de hele club."

Victoria had de afgelopen jaren een schuld opgebouwd. Er was te veel geld uitgegeven, omdat er minder sponsorinkomsten binnen kwamen dan was begroot. De club lijkt nu in één jaar alle schulden te kunnen aflossen en heeft het tegelijkertijd voor elkaar gekregen om bij het hockey, zonder van sportief beleid te veranderen of de spelers te betalen, sportief succes te behalen.

Eén en ander is volgens Reimers en Voormolen enerzijds het gevolg van een sterk clubgevoel. De spelers voelen zich thuis bij de club en ook breed gesteund door de hele vereniging. Anderzijds lopen er in zowel heren 1 als dames 1 erg veel spelers uit de eigen jeugd rond. Dat de spelers al vanaf de jeugd dezelfde technisch vaardige en aanvallende spelopvatting meekrijgen, zou er mee te maken kunnen hebben dat er veel jeugd doorstroomt.

Lennard Poillot

Het succes van de dames wordt daarnaast in hoge mate toegeschreven aan coach Poillot. Anderhalf jaar geleden stapte hij in, nadat Gijs Hessels in de winter vertrok omdat hij totaal geen klik had met de selectie.

Poillot kwam nota bene na een appje van speelster Bente Sluyter. Zij had het idee dat Poillot goed zou passen bij het team.

Anderhalf jaar later zijn de dames twee keer gepromoveerd, onlangs dus met een titel in de promotieklasse. Aanvoerster Voormolen: "Hij heeft voor een cultuuromslag gezorgd. Hij heeft ons laten inzien wat we moesten doen om de doelen te bereiken, die we zelf nastreefden."