Ricardo Moniz biedt Excelsior-supporters excuses aan: 'Ik schaam me'

Ricardo Moniz is het daar echter niet helemaal mee eens. "In de tweede helft stond ik te wachten tot wij de 1-2 maakten. Het probleem bij ons was wel dat we niet het gezicht hadden van de afgelopen twee wedstrijden; de felheid, agressiviteit, het scorend vermogen. Het was onherkenbaar."

De favorietenrol die Excelsior had, was nieuw voor de ploeg. "Dat is helemaal niet lastig. Dat is toch lekker? Als je favoriet bent. Maar je moet het wel willen. Je kan wel achter een boom gaan staan, maar daar schieten we niks mee op.

In de tweede helft hadden we veel meer initiatief en daar komt ook de verdiende 1-1 uit. Maar over het geheel hebben we tegen een Eerste Divisie-club het kaas van ons brood hebben laten eten. Ik vind het verschrikkelijk voor de fans; excuus voor dat. Dit kan natuurlijk niet dat je als Excelsior hier verliest.

Ik schaam me ook voor het verlies, de trainer is altijd verantwoordelijk. Het gezicht dat we hebben getoond tegen AZ en Heracles, het onoverwinnelijke, was nu totaal weg."

